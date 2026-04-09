Vecinos de La Merced marcharon para pedir justicia por la muerte de Tomás
El niño de 5 años murió atropellado el domingo pasado por la camioneta que manejaba el chofer del intendente.
Salta Hoy
09 / 04 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
La comunidad se mostró consternada y dolida por la tragedia, exigiendo respuestas y acciones concretas.
Durante la marcha en la plaza de la Iglesia de La Merced, se portaron pancartas en memoria del pequeño.
Los vecinos piden que se haga justicia y que se eviten futuros accidentes.