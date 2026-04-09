Vecinos de La Merced marcharon para pedir justicia por la muerte de Tomás

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

La comunidad se mostró consternada y dolida por la tragedia, exigiendo respuestas y acciones concretas.

Durante la marcha en la plaza de la Iglesia de La Merced, se portaron pancartas en memoria del pequeño.

Los vecinos piden que se haga justicia y que se eviten futuros accidentes.



