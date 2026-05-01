Las calles de Salta se ven casi desiertas debido al feriado nacional
La Avenida Paraguay y el centro tienen muy pocos vehículos. Algunos lugares comenzaron a tener movimiento con la llegada de los competidores de la carrera ciclística Clásica 1° de Mayo.
Salta Hoy
01 / 05 / 2026
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Policías están en las esquinas, no porque los semáforos no funcionen, sino para controlar el tránsito.
A pesar del clima fresco y la neblina, hay esperanzas de que salga el sol.
Sin embargo, el pronóstico indica que habrá neblina y cielos nublados por la tarde.