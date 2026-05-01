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Comienza a funcionar el "Hogar de Noche" ante la llegada del frío

La Municipalidad de Salta y el Gobierno de la Provincia abrirán el “Hogar de Noche” el lunes 4 de mayo. El espacio se encuentra ubicado en calle 20 de Febrero 231 y está destinado a personas en situación de calle.

Salta Hoy

01 / 05 / 2026

 

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Ofrecerá un lugar seguro y cálido con capacidad para 65 personas. 

Los usuarios recibirán kits de higiene, cena y desayuno. 

Además, se realizó un operativo de asistencia en la ciudad para identificar necesidades.

En verano, el mismo espacio albergó el “Hogar de Paso”, que asistió a más de 100 personas en situación de vulnerabilidad.

 

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