Ofrecerá un lugar seguro y cálido con capacidad para 65 personas.

Los usuarios recibirán kits de higiene, cena y desayuno.

Además, se realizó un operativo de asistencia en la ciudad para identificar necesidades.

En verano, el mismo espacio albergó el “Hogar de Paso”, que asistió a más de 100 personas en situación de vulnerabilidad.