Insólito: Un grupo de jóvenes se enfrentó en una pelea a metros de la Central de Policía

Ocurrió a las 6:00 de la mañana frente a un acceso de la Central de Policía, sobre calle Santiago del Estero.

Unos 5 jóvenes se enfrentaban y uno de ellos incluso intentó agredir a un efectivo de Infantería, lo que resultó en su detención por desobediencia a la autoridad.

No se conocen los motivos de la pelea, aunque se sospecha que los involucrados venían de la zona de La Balcarce.

Otros participantes de la gresca se dirigieron a la comisaría para realizar una denuncia.



