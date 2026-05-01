Insólito: Un grupo de jóvenes se enfrentó en una pelea a metros de la Central de Policía
Durante la jornada del Día del Trabajador no se reportaron incidentes graves ni intervenciones policiales significativas, salvo una pelea aislada.
Salta Hoy
01 / 05 / 2026
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Ocurrió a las 6:00 de la mañana frente a un acceso de la Central de Policía, sobre calle Santiago del Estero.
Unos 5 jóvenes se enfrentaban y uno de ellos incluso intentó agredir a un efectivo de Infantería, lo que resultó en su detención por desobediencia a la autoridad.
No se conocen los motivos de la pelea, aunque se sospecha que los involucrados venían de la zona de La Balcarce.
Otros participantes de la gresca se dirigieron a la comisaría para realizar una denuncia.