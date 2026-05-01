Accidente fatal en Avenida Juan XXIII: Muere un joven motociclista en un choque de motos

Al parecer el siniestro vial ocurrió debido a exceso de velocidad.

El accidente fue a plena luz del día, este jueves alrededor de las 18:00, en avenida Juan 23, a la altura de calle Ameghino.

Se supo que la víctima es un barbero de tan solo 21 años, un chico muy querido en la zona oeste de la ciudad.

Este hecho eleva a 11 el número de víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia en el mes de abril, llegando a la misma cifra en abril de 2025.

Suman 40 las víctimas fatales por siniestros viales en lo que va del año, la mayoría ocurridos en zonas urbanas y no en rutas alejadas.