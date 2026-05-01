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Salta celebró la nonagésima cuarta edición de la Clásica 1° de Mayo

El ganador fue Matías Ceveira de 24 años, de Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires. La histórica competencia reunió este año a más de 250 ciclistas de nivel nacional e internacional.

Salta Hoy

01 / 05 / 2026

 

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La jornada de hoy tuvo como epicentro el Monumento al General Martín Miguel de Güemes. Mientras que el primer grupo inició la marcha a las 8:00, la categoría Élite hizo lo propio a las 10:30.

El trazado de este año atravesó las principales arterias de la ciudad, incluyendo las avenidas Uruguay, Reyes Católicos, Bolivia y Arenales.

El recorrido se extendió hacia la zona norte por el acceso a la Ruta Nacional 9 y el sector de El Huaico, para luego retornar por la Circunvalación Juan XXIII y avenida San Martín, culminando nuevamente en el punto de partida.

El gobernador Gustavo Sáenz estuvo presente en la carrera y mencionó la importancia de la competencia. 

El mandatario provincial saludó a los trabajadores en su día e hizo votos por aquellos que están en la búsqueda.

“Nosotros como Estado debemos generar fuentes genuinas de trabajo que piedad devolver la dignidad”, sostuvo. 

 

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