Salta celebró la nonagésima cuarta edición de la Clásica 1° de Mayo
El ganador fue Matías Ceveira de 24 años, de Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires. La histórica competencia reunió este año a más de 250 ciclistas de nivel nacional e internacional.
Salta Hoy
01 / 05 / 2026
La jornada de hoy tuvo como epicentro el Monumento al General Martín Miguel de Güemes. Mientras que el primer grupo inició la marcha a las 8:00, la categoría Élite hizo lo propio a las 10:30.
El trazado de este año atravesó las principales arterias de la ciudad, incluyendo las avenidas Uruguay, Reyes Católicos, Bolivia y Arenales.
El recorrido se extendió hacia la zona norte por el acceso a la Ruta Nacional 9 y el sector de El Huaico, para luego retornar por la Circunvalación Juan XXIII y avenida San Martín, culminando nuevamente en el punto de partida.
El gobernador Gustavo Sáenz estuvo presente en la carrera y mencionó la importancia de la competencia.
El mandatario provincial saludó a los trabajadores en su día e hizo votos por aquellos que están en la búsqueda.
“Nosotros como Estado debemos generar fuentes genuinas de trabajo que piedad devolver la dignidad”, sostuvo.