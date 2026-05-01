Realizarán un homenaje al padre Honorato Pistoia

Los ex alumnos del Instituto Padre Gabriel Tommasini convocan a la sociedad salteña a participar de los actos conmemorativos en memoria del Padre Benito Honorato Pistoia.

La jornada de homenaje se llevará a cabo el próximo jueves 7 de mayo

Comenzará con una misa a las 9 de la mañana en la Basílica Menor San Francisco, luego a las 11 horas se realizará un acto con la colocación de ofrendas florales en el monumento que recuerda al querido curita. La escultura está ubicada en la esquina de Avenida Hipólito Yrigoyen y Urquiza.

Así lo comentó la profesora María Irene Romero, historiadora y alumna de fray franciscano.