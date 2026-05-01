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Pintaron Estrellas Amarillas en memoria víctimas de accidentes de tránsito

De esta manera se recordó a Carlos Lera y Jorge Arredondo, recientemente fallecidos.

Salta Hoy

01 / 05 / 2026

 

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La Municipalidad avanzó con la señalización en distintos puntos de la ciudad para recordar a víctimas fatales de siniestros viales y reforzar la concientización. La actividad contó con el acompañamiento de familiares y miembros de PAVICEI.

“Es necesario un real cambio de conducta y mayor empatía al momento de conducir porque los vehículos se pueden convertir en armas mortales” dijo Sonia Méndez, presidente de PAVICEI.

“Es lamentable que pese a los esfuerzos sigamos perdiendo vidas”, manifestó Méndez.

David Lera, hijo de Carlos Lera expresó su pedido de justicia por la muerte de su padre ocurrida en la rotonda de Limache el viernes de la semana pasada.

“Será muy difícil sentarnos a la mesa sin la presencia de papá”, manifestó.

 

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