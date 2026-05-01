Con inteligencia artificial ayudarán a buscar trabajo

“Allí se encuentran las personas que están buscando trabado con quienes lo ofrecen” dijo esta mañana el intendente Emiliano Durand.

Es Gratis y no tiene intermediarios y los interesados pueden conectarse al 387 545-5682

Así lo dijo el jefe comunal.

Por otro lado, Durand mencionó la importancia de la realización de la carrera clásica primero de mayo para el turismo en la Ciudad.

“Tenemos buena ocupación hotelera, restaurantes que laburan, esto es sin duda una gran oportunidad”, indicó Durand.