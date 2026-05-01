Insisten en convertir en libres todas las paradas de taxis de la ciudad

Con esto se busca profundizar la modernización del sector frente al avance de las plataformas digitales y la necesidad de actualizar las reglas de competencia.

Así lo dijo el concejal Gonzalo Cornejo, autor de la iniciativa.

Por otro lado se refirió al caso del concejal libertario Carlos Casasola sobre quien pesa una denuncia de violencia de género.

La comisión que analiza el caso escuchó a la víctima y el victimario la semana pasada.

“Ahora nos preparamos para reunirnos el martes de la semana próxima a las 12 para emitir un dictamen que luego será analizado por todo el Cuerpo”, expresó el concejal Nieva.