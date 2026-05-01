Roque Cornejo: “Voté en contra porque esto es un robo a la democracia”

La Cámara Alta dio sanción definitiva al proyecto que modifica el sistema de votación para legisladores e intendentes en Salta.

La reforma introduce un nuevo sistema de frentes electorales y cambios que generaron debate.

El senador provincial Roque Cornejo dijo que esta ley establece “un sistema de competencia dispar y violatorio de la Constitución Nacional y Provincial”.

“Ahora cuando elijas a alguien, el Tribunal Electoral atribuirá tu voto a otro candidato. Es decir que dejarás de ser libre de elegir”.