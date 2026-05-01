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Roque Cornejo: “Voté en contra porque esto es un robo a la democracia”

El Senado de Salta aprobó la reforma electoral impulsada por el oficialismo.

Salta Hoy

01 / 05 / 2026

 

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La Cámara Alta dio sanción definitiva al proyecto que modifica el sistema de votación para legisladores e intendentes en Salta. 

La reforma introduce un nuevo sistema de frentes electorales y cambios que generaron debate.

El senador provincial Roque Cornejo dijo que esta ley establece “un sistema de competencia dispar y violatorio de la Constitución Nacional y Provincial”. 

“Ahora cuando elijas a alguien,  el Tribunal Electoral atribuirá tu voto a otro candidato. Es decir que dejarás de ser libre de elegir”.

 

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