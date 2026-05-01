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El PJ salteño elegirá autoridades en octubre

El Partido Justicialista nacional definió su congreso para el 19 de mayo y confirmó fechas para las elecciones en Jujuy y Salta.

Salta Hoy

01 / 05 / 2026

 

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En una reunión del consejo nacional se acordó que el encuentro se haga en la sede partidaria y en forma virtual.

Los comicios en las dos provincias intervenidas sean el 25 de octubre

Pablo Kosiner, designado interventor del PJ en Salta recordó que los afiliados al partido serán los únicos que participarán de los comicios 

 

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