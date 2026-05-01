Salta celebra la nonagésima cuarta edición de la Clásica 1° de Mayo
La histórica competencia de ciclismo, que comenzó en 1931, reúne este año a más de 250 ciclistas de nivel nacional e internacional.
Salta Hoy
01 / 05 / 2026
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La jornada dará inicio a las 8:15 y 8:30 con las categorías Junior y Damas, respectivamente.
El punto de largada y llegada es el Monumento a Martín Miguel de Güemes.
Las categorías principales de la competencia son Elite, Sub-23, Damas y Junior.
Por primera vez se sumó el "Desafío La Clásica", una modalidad participativa, donde 120 ciclistas no federados recorren la mitad del circuito tradicional.
Esta largada está prevista a las 10:15.