Este viernes los colectivos de Saeta circularán entre las 10:00 y las 22:00

Anoche el último servicio por el centro pasó a las 10:00.

Hoy la circulación de los corredores iniciarán a las 10:00 y finalizarán a las 22:00.

El intervalo de paso por las paradas será de 42 minutos promedio para urbanos y unos 50 para interurbanos.

El servicio se restablecerá con normalidad desde la 0 hora del sábado 2 de mayo.

Sólo funcionarán las siguientes líneas



1A, 1B, 1C,



2A, 2B, 2C, 2D 2E, 2F, 2G, 2 ROSARIO DE LERMA,



3A, 3B, 3C,



4A, 4 SAUCE, 4A ROMERO, 4B, 4C, 4D, 4 LA CIENAGA,



5A, 5B, 5C, 5 CHICOANA, 5 LA MERCED, 5 CONGRESO, 5 SANTA TERESITA,



6A, 6B, 6C, 6 LA CALDERA, 6 CAMPO QUIJANO,



7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7 SAN AGUSTIN R21, 7 SAN AGUSTIN R26, 7 SAN LORENZO,



8A, 8B, 8C, 8 TRANSVERSAL, TRONCAL N-S, TRONCAL NORTE-OESTE.



SERVICIO SALTA –CORONEL MOLDES.