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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

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La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

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Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Este viernes los colectivos de Saeta circularán entre las 10:00 y las 22:00

Así lo confirmó la empresa, en el marco del feriado nacional por el Día del Trabajador.

Salta Hoy

01 / 05 / 2026

 

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Anoche el último servicio por el centro pasó a las 10:00.

Hoy la circulación de los corredores iniciarán a las 10:00 y finalizarán a las 22:00.

El intervalo de paso por las paradas será de 42 minutos promedio para urbanos y unos 50 para interurbanos.

El servicio se restablecerá con normalidad desde la 0 hora del sábado 2 de mayo.

 

Sólo funcionarán las siguientes líneas

1A, 1B, 1C,

2A, 2B, 2C, 2D 2E, 2F, 2G, 2 ROSARIO DE LERMA,

3A, 3B, 3C,

4A, 4 SAUCE, 4A ROMERO, 4B, 4C, 4D, 4 LA CIENAGA,

5A, 5B, 5C, 5 CHICOANA, 5 LA MERCED, 5 CONGRESO, 5 SANTA TERESITA,

6A, 6B, 6C, 6 LA CALDERA, 6 CAMPO QUIJANO,

7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7 SAN AGUSTIN R21, 7 SAN AGUSTIN R26, 7 SAN LORENZO,

8A, 8B, 8C, 8 TRANSVERSAL, TRONCAL N-S, TRONCAL NORTE-OESTE.

SERVICIO SALTA –CORONEL MOLDES.

 

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