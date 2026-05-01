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Aflige la falta de sacerdotes mientras crece la asistencia social en parroquias

El padre Marcos Cepeda señaló que desde hace años se registra una baja sostenida en las vocaciones, vinculada a cambios culturales y a la dificultad de asumir compromisos a largo plazo, aunque destacó que quienes eligen este camino lo hacen con mayor convicción.

Salta Hoy

01 / 05 / 2026

 

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En ese contexto, explicó que actualmente hay menos sacerdotes para cubrir múltiples comunidades, lo que obliga a que un mismo cura atienda varias parroquias, reflejando la falta de vocaciones.

Finalmente, aclaró que el celibato es una elección libre y remarcó la importancia de fortalecer la formación, en un escenario donde también crece la demanda social y las parroquias asisten a familias con mercadería y ayuda básica.

 

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