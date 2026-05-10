Salta amaneció bajo una helada y dejó postales de cerros teñidos de blanco

El frío volvió a hacerse sentir con fuerza este domingo en Salta y regaló una mañana que sorprendió a vecinos y madrugadores con paisajes cubiertos de blanco. Las bajas temperaturas registradas durante la madrugada provocaron intensas heladas en distintos sectores de la capital y el Valle de Lerma, dejando imágenes que rápidamente se volvieron protagonistas de la jornada.

Sobre Avenida Arenales, el camino hacia San Lorenzo y también en sectores de Avenida Bolivia, los cerros, árboles, pastizales y espacios verdes amanecieron cubiertos por una fina capa blanca producto de la escarcha generada por las temperaturas bajo cero.

El fenómeno se produjo durante las primeras horas del día, cuando el vapor de agua presente en el ambiente se congeló sobre distintas superficies debido al intenso descenso térmico. Según los registros, la mínima alcanzó los -1°C durante la madrugada, mientras que durante gran parte de la mañana la temperatura se mantuvo cerca de los 4°C.

Una postal típica del invierno salteño

El paisaje, acompañado por un cielo completamente despejado y un tránsito reducido típico de los domingos, generó una escena poco habitual para muchos vecinos que aprovecharon para tomar fotografías y disfrutar del entorno natural.

La combinación entre los cerros y el aire helado volvió a mostrar una de las postales más características del invierno salteño, especialmente en las zonas cercanas a los cerros y áreas elevadas.

Sergio, un lector que se comunicó con El Tribuno a través de WhatsApp, resumió el sentimiento de muchos salteños con una frase sencilla pero contundente: “Es sin lugar a dudas la provincia más linda del país”.

Cómo seguirá el tiempo

Las condiciones meteorológicas anticipan que el frío continuará durante los próximos días y no se descarta que vuelvan a registrarse heladas similares en distintos puntos del Valle de Lerma.

Para la tarde de este domingo se espera una máxima cercana a los 16°C, con presencia de sol y cielo parcialmente despejado, aunque las mañanas seguirán marcadas por temperaturas muy bajas y un marcado descenso térmico durante la noche.