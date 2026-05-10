La Policía rescató a un hombre de 85 años extraviado en Cafayate

Un operativo de búsqueda desplegado en Cafayate permitió localizar y asistir a un hombre de 85 años que se encontraba extraviado en inmediaciones del paraje El Divisadero, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y las dificultades del terreno.

La intervención fue realizada por efectivos del Distrito de Prevención 6 de la Policía de Salta, luego de que familiares del adulto mayor denunciaran su desaparición y alertaran que se habría ausentado de su hogar sin conocerse su paradero.

A partir de la denuncia, se activó un amplio operativo de rastrillaje en sectores descampados, senderos y zonas cercanas al río Lorohuasi, donde participaron distintas áreas operativas de la fuerza provincial.

El rescate se concretó gracias al trabajo de efectivos de la División Bicipolicías de Cafayate, quienes lograron ubicar al hombre en una zona de difícil acceso. Según se informó, el adulto mayor presentaba principios de hipotermia producto de las bajas temperaturas registradas en la región durante las últimas horas.

Tras el hallazgo, los policías brindaron una primera asistencia hasta la llegada de Bomberos Voluntarios y profesionales de la salud, quienes continuaron con la atención médica correspondiente.