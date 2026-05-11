La estadística de muertes en accidentes de tránsito sigue en aumento en Salta

El primero sucedió a las 5:30 de la mañana en Orán, en la intersección de Lavalle y Alvear.

Un motociclista de 21 años resultó herido tras chocar con un automóvil y falleció más tarde en el hospital por traumatismo encéfalo craneano.

El conductor del auto, un hombre de 56 años, dio negativo en el test de alcoholemia.

El segundo accidente ocurrió a las 9:00 de la mañana en la Ruta Nacional 34, en el paraje Capiazuti, jurisdicción de Aguaray.

Por causas que se investigan un motociclista de 40 años murió tras un choque frontal con una camioneta.

Al conductor de la camioneta le realizaron el test de alcoholemia, también dio negativo.

Según las palabras espontáneas del conductor de la camioneta, se cruzó el motociclista y no tuvo tiempo de evitar el impacto.

Las estadísticas indican que suman 3 las muertes en el mes de mayo en accidentes de tránsito en la provincia, mientras totalizan 44 fallecimientos desde que comenzó el año.