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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Nuevo ingreso de aire polar para esta semana

Será para el próximo jueves 14 de mayo, según dijo por Radio Salta, el agroclimatólogo Eduardo Sierra.

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11 / 05 / 2026

 

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En el programa “Claves del campo” el especialista expresó que las temperaturas seguirán bajas pero agradables

 

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