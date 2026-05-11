Mercado San Miguel: Las obras tienen un avance superior al 55%

Así lo dijo María Figallo, directora del mercado en diálogo con Radio Salta.

Indicó que este ritmo la primera etapa de las obras estaría finalizada antes de fin de año.

Por otro lado mencionó que se refaccionará la zona de las veredas del mercado, sobre todo en el sector donde se pueden ver los durmientes del viejo tranvía en la calle Ituzaingó.

Así mismo, indicó que “se descubrieron serios y peligrosos vicios en la antigua construcción como bases o columnas corroídas por la humedad”.

“La verdad que este mercado nunca fue cuidado como correspondía y por eso creo que hicimos la intervención a tiempo”, expresó Figallo.



