Vinculan el homicidio de un menor en Santa Fe con un chico salteño de 16 años

Se creó una unidad fiscal especial para abordar el caso y el fin de semana se realizaron allanamientos en Tartagal, departamento San Martín.

Recordemos que el pasado 30 de marzo un adolescente falleció y otros estudiantes resultaron heridos en un establecimiento educativo de la localidad santafesina de San Cristóbal.

Aunque se mantiene el hermetismo informativo, Radio Salta pudo tener contacto con referentes de Santa Fe.

La investigación en aquella provincia determinó que el autor de los disparos "hizo lo que le fue indicando dias antes por el chico desde Salta", precisaron las fuentes consultadas por esta emisora.

Las autoridades están preocupadas por la gravedad de la situación y continúan las investigaciones.

Se descarta, por ahora, que haya un hecho aislado en Salta, según el propio Ministerio Público Fiscal de la Provincia.