No deja de preocupar el incremento de muertes en accidentes de tránsito en Salta

Así lo confirmó a Radio Salta, el comisario Adrián Sánchez Rosado, director General de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia.

El uniformado además mencionó los casos donde personal policial tuvo que perseguir a 15 motoristas que se dieron a la fuga de un control policial en la Ruta Nacional 68.

“Finalmente pudieron darle alcance a 8 motociclistas, muchos de los cuales manejaban con graduación alcohólica alta”, expresó Sánchez Rosado.

Destacó además que uniformados descubrieron en un punto de control menores de edad manejando ebrios una motocicleta en Joaquín V. González.

Intentaron escapar del control y fueron perseguidos pero les dio alcance luego de casi un kilómetro.

Los padres de los menores fueron multados por haber cedido el motovehículo a sus hijos sin carnet.

Expresó al final la necesidad de seguir poniendo en la agenda pública la educación vial.

“Por nuestra parte presentamos un proyecto en la Legislatura para que la Educación Vial ingrese en la currícula desde el jardín hasta el secundario”, manifestó.