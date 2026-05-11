El IPS de Salta reabre las afiliaciones individuales para jóvenes de 19 a 35 años

La medida, oficializada mediante la Resolución N° 0036-D/2026, surge tras un exhaustivo análisis económico-financiero que avaló la viabilidad de reincorporar a este grupo etario a la obra social.

Esta decisión se enmarca en el plan de ordenamiento y normalización que lleva adelante la institución con el objetivo de ampliar el acceso a la salud.

Los interesados pueden consultar los requisitos y detalles del trámite a través de los canales oficiales de la obra social o en el portal de noticias del Gobierno de Salta.