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El IPS de Salta reabre las afiliaciones individuales para jóvenes de 19 a 35 años

El Instituto Provincial de Salud de Salta anunció la reapertura del proceso de afiliación individual destinado específicamente a jóvenes de entre 19 y 35 años.

Salta Hoy

11 / 05 / 2026

 

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La medida, oficializada mediante la Resolución N° 0036-D/2026, surge tras un exhaustivo análisis económico-financiero que avaló la viabilidad de reincorporar a este grupo etario a la obra social.

Esta decisión se enmarca en el plan de ordenamiento y normalización que lleva adelante la institución con el objetivo de ampliar el acceso a la salud.

Los interesados pueden consultar los requisitos y detalles del trámite a través de los canales oficiales de la obra social o en el portal de noticias del Gobierno de Salta.

 

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