El Estado necesita $3 millones para atender a un herido leve luego de un accidente vial

El mismo realizó un exhaustivo análisis sobre la siniestralidad vial en Salta, su impacto económico y los desafíos que representa para la salud pública y para la seguridad vial.

La economista y demógrafa Carla Arévalo habló esta mañana con Radio Salta y resaltó que “el volumen de pacientes atendidos en el Hospital San Bernardo por incidentes de tránsito es muy alto”.

“Los 3 millones de pesos son para la atención de heridas leves de una persona que sufrió un accidente, si se necesita algo más complejo como la colocación de una prótesis la cifra es mucho más alta”.

“El dinero para sanar a los heridos corresponde al 12 por ciento del presupuesto anual del Hospital San Bernardo, es una cifra muy alta, comparándola con el dinero destinado a la atención de otras patologías u otras enfermedades”, indicó.

Señaló algunos de los motivos de los altísimos índices en cantidad de muertes y heridos, y es la falta de educación, pero “eso no es todo”.

“Vemos además una falta de coordinación entre el Gobierno de la provincia y los municipios en los criterios de otorgar las licencias de conducir”, indicó la profesional.

Finalmente dijo que los “controles de alcoholemia y verificación de documentación que se realizan en la provincia son buenos, pero insuficientes”.

“Con esto no vamos a cambiar las conductas de las personas”, expresó.