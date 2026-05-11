Por la salud de los hombres

“El Paseo del Caballero Distinguido” o en inglés “The Distinguished Gentleman's Ride” llega de nuevo a Salta para visibilizar el cuidado de la salud prostática y la salud mental entre los hombres.

El año pasado la marcha convocó a cerca de 650 participantes y se espera que este año la cifra llegue a los mil motociclistas.

Se trata de una convocatoria a nivel mundial que tiene como objetivo la visibilización de varias patologías que afectan al mundo masculino como enfermedades en la próstata y la depresión que muchas veces termina en suicidio.

El periodista Huaiti González es uno de los organizadores locales de la marcha y recordó que la convocatoria es gratuita para el domingo próximo al mediodía con concentración en la avenida del Bicentenario al 1300.

En esta gran caravana -que recorre varias calles de las Ciudades y pueblos, los motociclistas de todas las edades visten atuendos elegantes como trajes, camperas de estilo, camisas con tiradores, chalecos, corbatas o moños, gafas y algunos guantes de cuero.

Las mujeres también acompañan la actividad de sus compañeros con entusiasmo.

“Nosotros pedimos a los participantes que lleven su mejor pilcha, porque así logramos darle visibilidad a nuestras causas“, indicó Mariano Garetto.