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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Crece la cantidad de personas endeudadas con las tarjetas de crédito

Con el salario congelado hace dos años y la inflación recién ahora estabilizada, la clase media y baja se encuentra en una situación de alta morosidad con los bancos y las billeteras virtuales.  “Los más afectados son los jóvenes menores de 30 años”  dijo el contador y consultor de Pymes,  Juan Pablo Lopez Lopez en la charla con Radio Salta.  

Salta Hoy

11 / 05 / 2026

 

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Mencionó que hay al menos 10 proyectos de ley en nuestro país para declarar la emergencia financiera para personas físicas.  

“En Brasil se aprobó una ley similar donde se le da a las familias préstamos con intereses muy subsidiados para que puedan regularizar sus deudas con los bancos” graficó el especialista.

 


 

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