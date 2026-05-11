Pichanal: Vecinos de La Estrella preocupados tras un nuevo corte de luz

Esto afectó aproximadamente a 9.000 personas.

El corte de energía comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo, cuando el transformador TR1 salió de servicio debido a un bajo nivel de aceite.

Después de casi diez horas, el servicio fue restablecido, pero persiste la preocupación entre los vecinos.

A todo esto el Ente Regulador de los Servicios Públicos anticipó otra denuncia a Transnoa.