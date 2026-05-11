Pichanal: Vecinos de La Estrella preocupados tras un nuevo corte de luz
La localidad de La Estrella, en el departamento Orán, enfrenta nuevamente problemas con su sistema eléctrico, dejando a más de 2.000 usuarios residenciales sin suministro.
Salta Hoy
11 / 05 / 2026
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Esto afectó aproximadamente a 9.000 personas.
El corte de energía comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo, cuando el transformador TR1 salió de servicio debido a un bajo nivel de aceite.
Después de casi diez horas, el servicio fue restablecido, pero persiste la preocupación entre los vecinos.
A todo esto el Ente Regulador de los Servicios Públicos anticipó otra denuncia a Transnoa.