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Motociclista ebrio causa un accidente que deja herida a una ciclista

La mujer mayor de edad fue trasladada al Hospital San Bernardo con heridas leves.

Salta Hoy

11 / 05 / 2026

 

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El accidente ocurrió esta mañana a las 6:00 en Avenida Yrigoyen al 800 de esta capital. 

Según las primeras informaciones, ambos vehículos se desplazaban en el mismo sentido. 

Tras la alerta, una ambulancia llegó rápidamente y llevó a la mujer mayor de edad al hospital con escoriaciones en una de sus piernas. 

El motociclista, un joven de 21 años, dio positivo en el test de alcoholemia con 0,14 gramos de alcohol en sangre. 

Fue multado y le secuestraron la licencia de conducir y la motocicleta de 200 centímetros cúbicos.

 

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