Avanza el último tramo de la Circunvalación Noroeste

Las tareas de pintura se realizan en horas de la noche, por lo que se solicita máxima precaución dado que la vía se corta a media calzada..

Cabe destacar que en los últimos meses se realizó una repavimentación en varios sectores de la vía que presentaban vicios de construcción como ondulaciones y ruptura de la carpeta de rodamiento.

Todo esto a cargo de la empresa contratista UTE Ingeniería Medina S.A. - Vicente Moncho Construcciones S.R.L, como garantía de obra, según había explicado a Radio Salta, el responsable de Vialidad Nacional, distrito Salta, Federico Casas.