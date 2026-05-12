Tres pueblos salteños concursan para ser los mejores a nivel mundial

Son 59 pueblos de todo el país y por Salta se postularon San Carlos, Cachi y Molinos.

Los salteños compiten con Puerto Piramides de Chubut: La Cumbrecita de Córdoba: Huacalera, de Jujuy: Calingasta en San Juan y Puerto San Julián, Santa Cruz, entre otros.

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación será la encargada de filtrar las postulaciones y seleccionar a los ocho mejores pueblos turísticos de ese grupo, quienes finalmente representarán al país en la edición internacional de este año.