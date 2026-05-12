Tres pueblos salteños concursan para ser los mejores a nivel mundial
Se trata de una nueva edición de los “Best Tourism Villages 2026”, una iniciativa de la ONU Turismo que premia a los destinos rurales que mejor preservan su identidad cultural, sus tradiciones y sus paisajes naturales de manera sostenible.
Salta Hoy
12 / 05 / 2026
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Son 59 pueblos de todo el país y por Salta se postularon San Carlos, Cachi y Molinos.
Los salteños compiten con Puerto Piramides de Chubut: La Cumbrecita de Córdoba: Huacalera, de Jujuy: Calingasta en San Juan y Puerto San Julián, Santa Cruz, entre otros.
La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación será la encargada de filtrar las postulaciones y seleccionar a los ocho mejores pueblos turísticos de ese grupo, quienes finalmente representarán al país en la edición internacional de este año.