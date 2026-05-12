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Crimen en Santa Fe: El menor investigado recibe educación virtual y asistencia psicológica

Tiene 15 años, concurre a una escuela de Aguaray y se descubrió que dialogó con el adolescente que asesinó a su compañero en la escuela del pueblo de San Cristóbal en marzo pasado.

Salta Hoy

12 / 05 / 2026

 

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[Foto: adolescente que asesinó a un compañero e hirió a otros en San Cristóbal, Santa Fe]

El chico es hijo de una docente y un comerciante y cuenta con buenas notas en el desempeño escolar.

El adolescente salteño fue rastreado por la justicia porque habría dialogado en una comunidad social con el santafecino un día antes del crimen y en ocasiones anteriores.

“Le habría preguntado, ¿pero de verdad te vas a animar?”, dijo por Radio Salta desde el norte de la provincia la periodista Cristina Carrazán, quien mencionó fuentes extraoficiales.

Carrazán indicó que los fiscales secuestraron de la casa del chico salteño, computadoras y celulares.

El periodista German Santos, corresponsal de Diario La Nación en Santa Fe habló con el medio “Aire de Santa Fe” en esa provincia y explicó que el tirador de San Cristóbal mantenía contacto asiduo desde el año pasado con esta comunidad internacional violenta.

 

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