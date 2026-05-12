Campo Quijano: Segunda semana del juicio por el homicidio de “Majo” Cabrera

Al reanudarse la audiencia de debate, este lunes declararon dos Licenciados en Criminalística y dos técnicos que realizaron pericias durante la investigación.

Se exhibió un video tomado por una cámara de seguridad 9-1-1, donde se registra que el día de los hechos, pasaron por ese punto un automóvil Fiat Blanco y, detrás, un Ford Escort, atravesando la ruta en dirección a la calle Castilla, así como las maniobras que realizaron.

También se observa el paso de la víctima caminando junto a un grupo de personas hacia el lugar, las imágenes no registran el hecho por encontrarse en una calle paralela.

En tanto uno de los peritos sostuvo que las lesiones en el hígado y en el abdomen que presentaba la víctima, son compatibles con el paso por encima de al menos una rueda de vehículo.