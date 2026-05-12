Recuperan la motocicleta robada al hijo de Látigo, destacado bailarín

El 5 de mayo, el encargado de un edificio ubicado cerca de la terminal de ómnibus, fue víctima del robo de su motocicleta de 125 centímetros cúbicos.

El damnificado es hijo de Látigo, un bailarín salteño que se hizo reconocido en varias provincias por las redes sociales.

Tras el robo, se inició una investigación que llevó a la brigada a identificar al ladrón.

Los uniformados interceptaron al sospechoso en la vía pública y durante el interrogatorio, el ladrón confesó que la moto estaba en su casa.

Los policías se dirigieron al Barrio Don Emilio y recuperaron la motocicleta.

El detenido, de 25 años, está siendo investigado por su posible vinculación en otros robos.



