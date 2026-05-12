Conductor resultó ileso tras volcar su camioneta por esquivar un caballo

Un joven de 20 años, que conducía una Toyota Hilux, se encontró con un caballo que se le cruzó de imprevisto en el camino.

“Aunque logró esquivar el impacto, por la velocidad perdió el control del vehículo y volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba”, explicaron a Radio Salta.

Afortunadamente, el joven llevaba puesto el cinturón de seguridad y resultó ileso.

La policía trabajó en el lugar como consecuencia de este accidente causado por un animal suelto en la ruta.



