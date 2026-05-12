Miguel Leguina: “Ya perdoné a Torrico por el crimen de mis hijos”

Ambos sujetos fueron condenados a reclusión perpetua por ambas muertes.

El 10 de mayo pasado se cumplieron 28 años del hallazgo de los cuerpos en un descampado de La Silleta, en un caso que conmovió a toda la sociedad salteña.

El padre de los pequeños dijo que casi tres décadas: “Y gracias a la participación activa en la iglesia, se logró perdonar a estas dos personas por quitar la vida de mis hijos”.

Y agregó que si “yo fuese juez”, “no firmaría la libertad” de Torrico o Brandán. “Pero lamentablemente eso no está en mis manos”, dijo esta mañana.