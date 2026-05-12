Tratarán la posible incorporación de pistolas Taser a la Policía de Salta

El proyecto plantea sumar estos dispositivos como una opción intermedia dentro de un esquema de uso gradual de la fuerza.

Al respecto la diputada provincial libertaria, María Elena Davids manifestó que “lo que se está pidiendo es la incorporación paulatina.

Y mencionó a las provincias donde ya se implementó el sistema.

Mencionó con gran preocupación el incremento de la delincuencia en Salta . “Esto va de la mano con la presencia de las drogas”, reflexionó la diputada libertaria.

Por otro lado criticó al proyecto de ley oficial que busca convertir el sueldo de los integrantes del Comité contra la Tortura y Observatorio de Violencia contra Las Mujeres en salarios ad honorem.

“Nos parece ambiguo, algo sin lógica”, manifestó Davids.

Finalmente habló sobre la ley de lemas aprobada en la legislatura. “Nosotros deberíamos adelantar no retroceder como lo hicimos y esto nos deja una sensación muy amarga”, dijo.