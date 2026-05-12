Aumentan la cantidad de casos graves de enfermedades respiratorias en niños
“La mayoría de los chicos que están internados con respirador no tienen las vacunas puestas”, dijo por Radio Salta el ministro de salud, Federico Mangione.
Salta Hoy
12 / 05 / 2026
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Por otro lado dijo que las obras sociales no están pagando las deudas por la atención de los sus pacientes en la parte pública.
“Por ejemplo, Osprera -la Obra Social de Personal Rural y Estibadores- nos debe más de 5 mil millones de pesos . Y en breve vamos a comenzar a trabar embargos”, anticipó Mangione .