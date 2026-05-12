Salta se suma a la Marcha Federal Universitaria en defensa del financiamiento

La convocatoria local comenzará a las 16;00 en el Monumento 20 de Febrero. Desde allí, a las 16:30, partirá la movilización hacia la Plaza 9 de Julio, donde a las 17:30 se realizará el acto central.

La protesta se llevará adelante luego de que el Gobierno de Javier Milei oficializara nuevos ajustes en partidas destinadas a educación y universidades nacionales a través de modificaciones en el Presupuesto 2026.

Daniel Mansilla, secretario de asuntos jurídicos de la Unsa habló con Radio Salta sobre los recortes que se hicieron en la casa salteña. “Pese a las dificultades, el dictado de clases no se redujo en ninguna carrera”, manifestó.

Y sostuvo que lo que está afectando muchísimo al sector docente y trabajadores administrativos es el problema de los “salarios planchados”.

En relación a la infraestructura de la Universidad, dijo que “solo les alcanza para mantener los edificios y no se pueden continuar o iniciar nuevas obras”.

Finalmente mencionó que la UNSa hoy cumple 54 años de su creación.