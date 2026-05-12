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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Salta reclama previsibilidad en el abastecimiento de gas

El gobernador Gustavo Sáenz afirmó que ésta problemática no puede seguir siendo naturalizada. La región enfrenta incertidumbre cada vez que bajan las temperaturas, lo que afecta la vida cotidiana y la actividad productiva.

Salta Hoy

12 / 05 / 2026

 

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Sáenz recordó que Salta ha sido una provincia clave en la historia energética de Argentina y se comprometió a elevar el reclamo ante las autoridades para obtener respuestas definitivas.

 

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