Homicidio en Campo Quijano: Peritos señalaron que la víctima sufrió atropello y compresión
Con la declaración del médico legal que realizó la autopsia de la víctima se reanudó hoy la audiencia de debate seguida contra dos hermanos imputados por el homicidio de María José “Majo” Cabrera.
Salta Hoy
13 / 05 / 2026
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También declaró un perito del CIF que realizó la pericia accidentológica y un amigo de la damnificada, testigo presencial del siniestro.
Las pericias científicas concluyeron en que Majo fue víctima de un atropello y compresión pues el auto la impactó, la proyectó y le pasó por encima.