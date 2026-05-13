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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Los Bohemios

Programa Cultural 

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La Tarde con Amigos

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Homicidio en Campo Quijano: Peritos señalaron que la víctima sufrió atropello y compresión

Con la declaración del médico legal que realizó la autopsia de la víctima se reanudó hoy la audiencia de debate seguida contra dos hermanos imputados por el homicidio de María José “Majo” Cabrera.

Salta Hoy

13 / 05 / 2026

 

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También declaró un perito del CIF que realizó la pericia accidentológica y un amigo de la damnificada, testigo presencial del siniestro.

Las pericias científicas concluyeron en que Majo fue víctima de un atropello y compresión pues el auto la impactó, la proyectó y le pasó por encima.

 

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