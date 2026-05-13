Una camioneta robada desencadena persecución policial con varios accidentes

[Santa Fe y Caseros - Imagen ilustrativa]

La persecución policial terminó en la intersección de las avenidas Mariano Moreno y Roberto Romero, en la zona sur de la ciudad.

Una camioneta Renault Oroch fue robada hoy alrededor de las 6:00 mientras su dueño, un hombre de 60 años, bajó del vehículo por unos segundos.

El hombre dejó la camioneta encendida en Santa Fe y Caseros, pleno centro salteño, y al regresar, ya no estaba.

La policía recibió la denuncia y comenzó a rastrear el vehículo a través de las cámaras de seguridad.

La persecución llevó a distintas zonas de la ciudad, incluyendo Barrio Ceferino, donde hubo un choque por parte del ladrón mientras escapaba.

También en la zona de calle San Martín, donde hubo otro choque.

Finalmente, el ladrón, de aproximadamente 35 años, fue detenido y está a disposición de la justicia.