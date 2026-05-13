Detenido por crear imágenes pornográficas con Inteligencia Artificial

Así lo dijo Verónica Simesen de Bielke, fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género.

Un hombre fue detenido por la difusión de imágenes íntimas falsas generadas con Inteligencia Artificial.

Lo denunciaron 11 mujeres que tomaron conocimiento de la situación entre el 26 de marzo y el 2 de abril pasados.

Entre las víctimas hay activistas, periodistas y autoridades de la UNSa.

En la charla con Radio Salta, la fiscal explicó cómo comenzó la investigación que terminó en la detención del sujeto.

Se investiga si el ahora detenido tiene algún vínculo con las víctimas o si las conoce, manifestó la fiscal.

“El daño causado a las mujeres fue enorme”, expresó Simesen.

Comentó que este tipo de delitos tiene una pena mínima de 3 años de prisión que podría ser en suspenso dado que el detenido no tiene antecedentes.