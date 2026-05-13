Un hombre de unos 30 años murió en el incendio de su casa
Anoche, alrededor de las 21:00, el fuego devastó una vivienda en calle La Rioja al 300.
Salta Hoy
13 / 05 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
Al llegar los bomberos, sofocaron las llamas y encontraron al hombre sin vida en su habitación.
Las primeras informaciones indican que podría haber dejado una vela encendida, sin embargo todavía no hay información oficial sobre las causas del origen del incendio.
La policía y los bomberos están a cargo de la investigación.
El fallecido se encontraba solo en el momento del incidente.