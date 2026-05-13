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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Descubren a un hombre manejando con un carné trucho

El procedimiento policial se realizó sobre la Ruta provincial 26, a la altura del kilómetro 4.

Salta Hoy

13 / 05 / 2026

 

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Un hombre fue demorado y en el caso intervino la Fiscalía Penal de Cerrillos.

Durante la fiscalización, personal policial advirtió irregularidades en el documento presentado por el conductor y, tras las verificaciones correspondientes, constató que no registraba licencia habilitante en el sistema oficial.

El auto fue secuestrado y el hombre demorado.


 

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