Fallecimiento de Vicente Cordeyro: La investigación avanza con una reconstrucción integral
La actividad comenzó este martes en las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), a pesar de un pedido de postergación por parte de la familia.
Salta Hoy
13 / 05 / 2026
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Además de los peritos del CIF, participan equipos de Gendarmería Nacional y de la Defensa Pública.
Los fiscales penales Santiago López Soto y Daniel Espilocín dirigen la medida bajo la supervisión del fiscal de impugnación, Ramiro Ramos Ossorio.
A pesar de un pedido de postergación por parte de la familia, la diligencia sigue adelante.
El Ministerio Público Fiscal busca asegurar una investigación objetiva y fundamentada.