Fallecimiento de Vicente Cordeyro: La investigación avanza con una reconstrucción integral

Además de los peritos del CIF, participan equipos de Gendarmería Nacional y de la Defensa Pública.

Los fiscales penales Santiago López Soto y Daniel Espilocín dirigen la medida bajo la supervisión del fiscal de impugnación, Ramiro Ramos Ossorio.

A pesar de un pedido de postergación por parte de la familia, la diligencia sigue adelante.

El Ministerio Público Fiscal busca asegurar una investigación objetiva y fundamentada.