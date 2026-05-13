Se amplían los consumos problemáticos: Jóvenes y niños aborígenes ahora beben nafta
“El consumo del alcohol sigue al tope y se puede observar un crecimiento del consumo de la marihuana”, dijo Alba Quintar, Coordinadora Interministerial De Prevención Y Abordaje De Los Consumos Problemáticos (CIPAC) del Programa Guardianes Comunitarios.
Salta Hoy
13 / 05 / 2026
Aseguró que el consumo de nafta fue detectado en niños originarios de 8 años.
Indicó como se realiza la construcción de datos de los diferentes tipo de adicciones en la provincia y cómo se construyen redes y espacios intermediarios.
Expresó que se busca en toda la provincia, guardianes comunitarios que son personas que actúan en los diferentes barrios o villas.
“Ellos están comprometidos con sus comunidades y ayudan como pueden, también pueden colaborar para identificar a las personas en peligro por consumos”, dijo la funcionaria.
Y anticipó que el programa se encuentra en estos momentos en la etapa de capacitación.