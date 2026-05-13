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Se amplían los consumos problemáticos: Jóvenes y niños aborígenes ahora beben nafta

“El consumo del alcohol sigue al tope y se puede observar un crecimiento del consumo de la marihuana”, dijo Alba Quintar, Coordinadora Interministerial De Prevención Y Abordaje De Los Consumos Problemáticos (CIPAC) del Programa Guardianes Comunitarios.

Salta Hoy

13 / 05 / 2026

 

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Aseguró que el consumo de nafta fue detectado en niños originarios de 8 años.

Indicó como se realiza la construcción de datos de los diferentes tipo de adicciones en la provincia y cómo se construyen redes y espacios intermediarios.

Expresó que se busca en toda la provincia, guardianes comunitarios que son personas que actúan en los diferentes barrios o villas.

“Ellos están comprometidos con sus comunidades y ayudan como pueden, también pueden colaborar para identificar a las personas en peligro por consumos”, dijo la funcionaria.

Y anticipó que el programa se encuentra en estos momentos en la etapa de capacitación.

 

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