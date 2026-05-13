Se amplían los consumos problemáticos: Jóvenes y niños aborígenes ahora beben nafta

Aseguró que el consumo de nafta fue detectado en niños originarios de 8 años.

Indicó como se realiza la construcción de datos de los diferentes tipo de adicciones en la provincia y cómo se construyen redes y espacios intermediarios.

Expresó que se busca en toda la provincia, guardianes comunitarios que son personas que actúan en los diferentes barrios o villas.

“Ellos están comprometidos con sus comunidades y ayudan como pueden, también pueden colaborar para identificar a las personas en peligro por consumos”, dijo la funcionaria.

Y anticipó que el programa se encuentra en estos momentos en la etapa de capacitación.