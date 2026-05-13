La Sinfónica celebra las bodas de plata con su fundador: el maestro Felipe Izcaray

El programa del concierto aniversario incluirá la suite Scheherezade, del compositor ruso Nikolai Rimski-Kórsakov, además de otras obras especialmente seleccionadas para la ocasión.

A lo largo de su gestión en Salta, el director impulsó la llegada de reconocidos artistas internacionales como Martha Argerich, además de destacados músicos latinoamericanos y referentes de la música clásica y popular.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y también a través de vamos.gob.ar. Además, habrá cupos gratuitos para estudiantes y jubilados, sujetos a disponibilidad.

“Cuando nació la Orquesta nos decían que era una iniciativa elitista. pero hoy podemos decir que no hay lugar en la provincia donde no haya ido la orquesta”, expresó Izcaray esta mañana.

Anticipó sorpresas para el concierto del viernes próximo.