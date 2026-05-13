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Concejo Deliberante de San Lorenzo: Expulsaron al hermano del ex intendente Gonza

Durante una sesión especial realizada durante esta mañana, los ediles determinaron la exclusión del cuerpo de Aldo Gonza, condenado por peculado.

Salta Hoy

13 / 05 / 2026

 

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Gonza recibió en marzo de este año una condena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

La medida se tomó al ser considerado partícipe necesario en un hecho de peculado.

“La exclusión fue decidida por unanimidad”, indicó por Radio Salta, el concejal, Juan Pablo Dávalos.

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