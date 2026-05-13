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Salta ahorró al reducir el tamaño del Estado y cuenta con fondos para salarios y aguinaldo

Así lo dijo esta mañana por Radio Salta, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur.

Salta Hoy

13 / 05 / 2026

 

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La provincia recibió 47 mil millones de pesos menos en concepto de coparticipación nacional, admitió en la entrevista Dib Ashur.

El funcionario indicó  que pese a esa dificultad, el pago de los sueldos y el aguinaldo está asegurado en Salta.

En relación a la situación de los municipios, el funcionario expresó que el Gobierno de la provincia garantizará  la misma cantidad transferencia de coparticipación  del mes de febrero para cada uno de ellos.

“Además vamos a incorporar alguna actividad económica para crear fuentes laborales y que con eso se pueda asistir á los vecinos de cada uno de los municipios”, expresó Dib Ashur.

Dib Ashur agregó que gracias al programa de recorte del estado que realiza el Gobierno de la provincia de Salta consiguió ahorrar 444 millones de dólares desde diciembre de 2019.

Anticipó que además se analiza con el Gobierno de la Nación reactivar algunas obras públicas como son las viviendas en diferentes lugares del país.

“Yo creo que este no será un buen semestre, pero estimo que será mejor que el anterior”, manifestó Dib Ashur.

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