Detienen a una mujer tras la muerte de su pareja en Villa Angelita
Una mujer de 46 años fue imputada como sospechosa de haber tenido participación en la muerte de su pareja, una mujer de 48 años.
Salta Hoy
13 / 05 / 2026
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El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando la víctima fue encontrada con graves quemaduras en su cuerpo.
Fue trasladada al Hospital San Bernardo, donde falleció al día siguiente por falla multiorgánica debido a las lesiones.
El fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín formalizó la acusación por homicidio calificado y solicitó prisión preventiva para la imputada.
Durante la audiencia la mujer se abstuvo de declarar.
La investigación sigue en curso para esclarecer los detalles del caso.