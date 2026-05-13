Detienen a una mujer tras la muerte de su pareja en Villa Angelita

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando la víctima fue encontrada con graves quemaduras en su cuerpo.

Fue trasladada al Hospital San Bernardo, donde falleció al día siguiente por falla multiorgánica debido a las lesiones.

El fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín formalizó la acusación por homicidio calificado y solicitó prisión preventiva para la imputada.

Durante la audiencia la mujer se abstuvo de declarar.

La investigación sigue en curso para esclarecer los detalles del caso.



